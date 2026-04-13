القيعي يكشف مفاجأة بشأن حديث الحكم "وفا" مع تريزيجيه

تحدث عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن ما دار بين الحكم محمود وفا وتريزيجيه خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "كابتن سيد عبد الحفيظ قال إن قبل المباراة وبعد السلام الوطني الحكم قال لـ تريزيجيه أنت متوصي عليك النهاردة".

أضاف: "الكلام ده على مسؤوليتي لأن من قالها لي لا يركل إليه الشك وأنا كلمته وقولتله هقول كده".

وتابع: "أيضًا لما تريزيجيه راح يحتج الحكم قاله (أبعد يالا).. هل ده قاضي؟"



وأتم: "مين غير كابتن سيد عبد الحفيظ يحكي الوقائع اللي حصلت دي، يبقى اتحاد الكرة يعمل أي يقول سيد ميجيش وأروح مفصل مين يجي علشان المواصفات متجيش عليه، رغم إنه مفوض رسمي من الأهلي"