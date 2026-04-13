الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد : عقد جلسات استماع عن أسباب العنف الأسرى

النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشادت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.

وقالت “مصطفى” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أثمن تدخل الرئيس السيسي في هذه القضية ، مشيرة إلى أن ذلك يوضح أنه ملم ببكل تفاصيل المجتمع وأنه يضع يده على نبض المجتمع ، الأمر الذي أسعدني جدا.

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أننا نحتاج إلى معرفة أسباب العنف الأسري وهل الزواج المبكر هو أحد أسباب العنف الأسري أم لا.

وطالبت بضرورة وجود توعية قبل الزواج ، ونحن في حاجة إلى معاهد تمنح كورسات قبل الزواج ، ونحتاج إلى محاكم للأسرة سريعة وناجزة تحل مشكلات الأسرة وتوفر حياة كريية للزوجة المطلقة ، لأمن من يدفع الثمن هم الأطفال.

وكشفت عن أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ستستبق الحكومة قبل تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب وتقوم بعقد جلسات استماع حول أسباب العنف الأسري ورأي المجتمع في ذلك ووضع الحضانة والرؤية وكل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.

وذكرت المصادر، أنّ مشاريع القوانين الثلاثة سابقة الذكر تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنّها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.

وأوضحت المصادر، أنّ مشروعات القوانين الثلاثة تم طرحها للنقاش المجتمعي، وجرى استطلاع آراء العلماء والمتخصصين فيها، وأنها ستحل مشاكل قوانين الأسرة الراهنة.

