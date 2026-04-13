هتنزلي غصب عنك | سب وخناقة في ميكروباص تنتهي في قسم الشرطة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة لإعتراضها على تحصيله أجرة أزيد من الأجرة المقررة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العبور) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9 الجارى وحال إستقلالها سيارة ميكروباص بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة ، وذلك لإعتراضها على قيامه بتحصيل أجرة أزيد من الأجرة المقررة فقام بالتعدى عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





