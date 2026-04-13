إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران

أعلن سفير إسبانيا لدى إيران أنطونيو سانشيث بينيديكتو اليوم الاثنين استئناف سفارة بلاده عملها في طهران.



وقال السفير الإسباني: "لقد قمت أنا وفريقي اليوم بإعادة افتتاح سفارة إسبانيا في طهران، وذلك للانضمام إلى جهود السلام من أي اتجاه ممكن، وفقا لتوجيهات وزير الخارجية".

وأثار قرار مدريد بإعادة سفيرها إلى إيران انتقادات فورية من وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي اتهمها بأنها متواطئة "يدا بيد" مع "نظام إرهابي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طهران في ظل "فرصة سانحة للسلام"، وسط وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ بدء النزاع، برزت إسبانيا كناقدة بحدة العمل العسكري الأمريكي في إيران، ومنعت واشنطن من استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في هجومها، واتخذت موقفا أقوى من حلفائها الأوروبيين الآخرين.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مضيفا أن بلاده "لن تتواطأ في أمر يضر بالعالم".