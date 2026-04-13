نجم تشيلسي الغاني ليس الأول| رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة

شهدت كرة القدم على مدار تاريخها حوادث قتل للاعبين فى شتى دوريات العالم عبر رصاصة طائشة أو سطو مسلح أو تهور مشجعين موتورين لـ منتخبات بلادهم.



وأعلنت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مقتل لاعب شاب يشارك ضمن منفسات بطولة الدوري الغاني عبر سطو مسلح.



صدي البلد يسلط الضوء على لاعبين تعرضوا للقتل فى مختلف دوريات العالم.

مقتل لاعب كولومبيا

تعرض لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس إسكوبار للإغتيال في عام 1994، حيث قُتل برصاصة نتيجة لهدفه بالخطأ في مرمى فريقه في كأس العالم وذلك بعد وقت قصير من تسجيله هدفًا ذاتيًا في كأس العالم 1994، والذي ساهم في إقصاء كولومبيا من البطولة.



12 رصاصة استقرت فى صدر أندرياس اسكوبار لاعب كولومبيا، وجهها له أحد مشجعى الفريق بعد تسببه فى الخسارة أمام المنتخب الأمريكى ببطولة كأس العام 1994 التى أقيمت بأمريكا، وانتهت بفوز منتخب البلد المستضيف بنتيجة 2/1، لتودع كولومبيا المونديال، بعدما أحرز أندرياس هدفا فى مرماه بالخطأ.

فوجئ اندرياس اسكوبار، لاعب المنتخب الكولومبى، بأحد الأفراد يطلق النار عليه خلال خروجه من أحد المطاعم، وتبين بعد ذلك أن القاتل هو أحد مشجعى منتخب كولومبيا، والذى سدد 12 رصاصة فى صدر اللاعب.

مقتل لاعب منتخب لبنان

في سبتمبر عام 2020 توفي لاعب كرة القدم اللبناني، محمد عطوي، بعد شهر من صراعه مع الموت، بسبب إصابته برصاصة طائشة في بيروت.

وفارق لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني في كرة القدم، محمد عطوي، الحياة، بعد قرابة شهر على رقوده في المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في رأسه خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت تقارير في حينها الى أن اللاعب البالغ 32 عاما أصيب برصاصة طائشة اطلقت من مكان قريب، من دون أن يعرف مصدرها بعد، مع ترجيح أن يكون إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع الذي وقع في 4 أغسطس.

وتقدم أهل اللاعب بشكوى لدى القضاء اللبناني لمعرفة ملابسات الحادث

وتعرض لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني، محمد عطوي، لرصاصة طائشة لم يعرف مصدرها، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة قريبة.

وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي معاملاته لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي. وتم نقله الى المستشفى سريعا حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه".



رصاصة طائشة تنهي حياة نجم إكوادوري

أعلن نادي إنديبندينتي ديل فالي، متصدر الدوري الإكوادوري برصيد 73 نقطة، في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا ميجيل نازارينو أحد عناصر قطاع الناشئين بالنادي، فارق الحياة داخل منزله في ظروف مأساوية.

وقال نادي إندييناينتي ديل فالي الإكوادوري عبر الصفحة الرسمية للنادي: نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، ونعبّر عن دعمنا الكامل لعائلة ميجيل نازارينو في هذا الوقت العصيب.”

وشهدت الإكوادور حادثًا مأساويًا بعدما لقي ميجيل نازارينو، لاعب نادي إنديبندينتي ديل فالي، مصرعه إثر رصاصة طائشة أصابته أثناء وجوده في منزله بمدينة جواياكيل الساحلية.

وأوضحت الشرطة الإكوادورية أن نازارينو، الذي كان يشغل مركزي الوسط والهجوم، تعرض لإصابة قاتلة برصاصة طائشة، دون وجود شبهة جنائية مباشرة حتى الآن.

وبوفاة نازارينو، يصبح رابع لاعب كرة قدم يُقتل بالرصاص في الإكوادور هذا العام، بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز (من فريق إكسابرومو كوستا) وجوناثان جونزاليس (من نادي 22 دي يونيو) خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تزايد حوادث العنف التي تهز الأوساط الرياضية في البلاد.

مصرع لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري مقتل لاعبه ماريو بينيدا، الذي لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم مسلح في مدينة جواياكيل.

وكان بينيدا مدافع برشلونة الإكوادوري قد تعرض لعدة طلقات نارية أثناء هجوم مفاجئ، ليفارق الحياة عن عمر 33 عامًا.

وفي بيان رسمي، عبّر نادي برشلونة عن حزنه العميق جراء هذا الحدث المأساوي، قائلاً: "يُعلن نادي برشلونة الرياضي، ببالغ الأسى والحزن، عن تلقيه نبأ وفاة لاعبنا ماريو بينيدا إثر تعرضه لهجوم مسلح".

وأضاف النادي: "لقد أحزننا هذا النبأ المفجع جميعًا، ونحن نشعر بالحزن كعائلة برشلونة".

مصرع لاعب غاني

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم مقتل دومينيك فريمبونج، جناح فريق بيريكوم تشيلسي، في عملية سطو مسلح على حافلة فريقه أثناء العودة من مباراة في الدوري الغانى ضد فريق سامارتكس أمس الأحد، على طريق جواسو بيبياني بينما كان الفريق في طريق العودة للديار بعد مواجهة سامارتكس سامريبوي جنوب البلاد.

ونشر نادى بيريكوم تشيلسي بيانا قال فيه، "في طريق عودتنا إلى بيريكوم من سامريبوي تعرضت حافلة فريقنا لهجوم من مجموعة اللصوص المسلحين الذين أغلقوا الطريق لمنع مرورنا".

وأضاف، "بدأ رجال ملثمون يحملون بنادق في إطلاق النار على حافلتنا بينما كان السائق يحاول الرجوع للخلف، وهرب اللاعبون والجهاز الفني للأدغال القريبة للاحتماء من طلقات الرصاص".

وأكد الاتحاد الغاني للعبة في بيان: "تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونج لاعب بيريكوم تشيلسي".

وأتم: "لا يمثل هذا الحادث خسارة فادحة لنادي بيريكوم تشيلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية ككل، كان دومينيك موهبة شابة واعدة وجسد تفانيه وشغفه باللعبة روح الدوري الغاني".

وشدد الاتحاد الغاني على أنه سيعزز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة للمشاركة في المسابقات المحلية.