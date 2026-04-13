مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم مقتل لاعب فريق بيريكوم تشيلسي دومينيك فريمبونج في عملية سطو مسلح على حافلة فريقة بعد مواجهة سامرتكس أمس في الدوري الغاني.

وكان الفريق في طريق العودة لجنوب البلاد قبل أن تظهر مجموعة لصوص مسلحين أغلقوا الطريق ومنعوا الحافلة من المرور حسب رواية نادي بيريكوم عن الواقعة.

وأضاف النادي أنه ظهر رجال ملثمون ببنادق وبدأو في إطلاق النادي على الحافلة وحاول السائق العودة للخلف وقام اللاعبون والجهاز الفني بالهروب للأدغال القريبه للاحتماء من طلقات الرصاص

وأعرب الاتحاد الغاني عن حزنه الشديد بوفاة دومينيك مؤكد أنه خسارة فادحة لكرة القدم الغانية لأنه كان موهبة شابة وواعدة وجسد تفانيه وشغفه باللعبة روح الدوري الغاني

وسيجري الاتحاد الغاني مزيد من الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة والمشاركة في البطولات المحلية لتفادي وقوع حوادث مشابهة .