مدرب مصر الأبرز .. قائمة المرشحين لتدريب منتخب غانا

دخل 3 مدربين سباق المرشحين لتدريب منتخب غانا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا.

وكان اتحاد غانا قرر إقالة أوتو أدو قبل منافسات بطولة كأس العالم 2026، بسبب النتائج السلبية التي لاحقت المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويتواجد على رأس القائمة باولو بينتو الذي قاد منتخب البرتغال في مونديال 2014، ومنتخب كوريا الجنوبية في 2022.

ودخل كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، القائمة بعد سيرته المميزة مع البرتغال في 2010، وإيران في نسخ 2014 و2018 و2022.

وترشح فرناندو سانتوس بعد قيادته لليونان في 2014، والبرتغال في 2018 و2022.

يأتي ذلك في ظل سعي الاتحاد الغاني لتعيين مدرب جديد بشكل عاجل بعد إقالة أوتو أدو، مع اقتراب منافسات بطولة كأس العالم.