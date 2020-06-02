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اقتصاد

بنك مصر: 2.6 مليار جنيه لدعم المسئولية المجتمعية في 5 سنوات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:01 ص
محمد الإتربي
محمد الإتربي
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محمد يحيي
اعلن محمد الاتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر؛ عن تخصيص البنك مبلغ 2.6 مليار جنيه لقطاع المسئولية المجتمعية خلال الـ5 سنوات السابقة منها 760 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

أضاف " الإتربي" في تصريحات له، أن البنك مهتم بقوة بدعم قطاعات الصحة والتعليم و الثقافة والعمل والبيئة؛ معتبرا أن تلك القطاعات لها أثار كبيرة علي مستوي معيشة المواطنين.

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أشار " الإتربي" إلي ان بنك مصر داعم قوي ومساند للقرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

أوضح " الإتربي" أن بنك مصر يحرص علي دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام.

يشار إلي أن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع بنك مصر الحكوميين؛ سبق لهما تمويل مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي بمبني ملحق عمليات المستشفي.

كما يشمل مبلغ التمويل انشاء غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.

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