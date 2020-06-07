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فن

صورة من الكواليس .. انتهاء تصوير فيلم الغسالة

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

احتفل صناع فيلم"الغسالة" بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".


"الغسالة" من بطولة  محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".


وكان قد أعلن السيناريست عادل صليب، إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.


قال السيناريست عادل صليب، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" النهاردة فركش أول فيلم ليا كسيناريست ومقدرتش احضره لأن أحد افراد العائلة مصاب بكورونا وإحنا كلنا مخالطين(فالاغلب مصابين) وعزلت نفسي بقالي أيام".


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وتابع قائلًا :"بحاول التزم بكل التعليمات الممكنة بس الحقيقة كان نفسي ابقي موجود فاللحظة دي... اتمني الوباء يختفي عشان نعوضها في عرضه فالسينما".


بينما إختتم حديثه قائلًا: "إنا كنت أقدر انزل بس حسيت إني ضميري ميسمحليش بكده... يارب مندمش قدام .. #الغسالة #الغسالة_دارت".


صورة من الكواليس .. انتهاء تصوير فيلم الغسالة
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