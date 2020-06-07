قبل بيعها.. ضبط 1.5 مليون كمامة مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص بالقليوبية وبداخله 1,5 مليون كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر.
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تقنين الإجراءات بإستهداف ( مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ) لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية بإستخدام خامات مجهولة المصدر .
تم ضبط ( المدير المسئول ) وضُبط بداخل المصنع 1500000 كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .