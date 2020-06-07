قبل بيعها.. ضبط 1.5 مليون كمامة مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص بالقليوبية وبداخله 1,5 مليون كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر.





قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تقنين الإجراءات بإستهداف ( مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ) لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية بإستخدام خامات مجهولة المصدر .





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تم ضبط ( المدير المسئول ) وضُبط بداخل المصنع 1500000 كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر .



