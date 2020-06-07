أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

أعلن وكيل لادا في مصر عن طرح نسخ جديدة من سيارات lada granta 2020 في مصر وهي السيارة الجديدة لادا جرانتا ليفت باك ، وقام الوكيل بطرحها في مصر في فئتين واحدة مانيوال وواحدة أوتوماتيك.

lada granta 2020

لادا جرانتا ليفت باك ليست تقفيلا محليا بل مستوردة من روسيا مثلما كان يحدث في وقت سابق عندما وفرت الشركة نسخا محلية التجميع بسعر أقل ونسخ مستوردة من روسيا بسعر أعلى من طرازاتها في مصر، والآن تعود لنفس الدور مع لادا جرانتا التي توفرها في نسخ مستوردة من الخارج ونسخ ذات إنتاج محلي في مصر لتصل لشريحة أكبر من العملاء.





لادا جرانتا ليفت باك