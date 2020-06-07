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أخبار البلد

سيحظى بدعم الأمم المتحدة.. بريطانيا ترحب بإعلان القاهرة حول ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:14 م
وزير شؤون الشرق الأوسط
وزير شؤون الشرق الأوسط
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محمد وديع
أشاد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، بجهود مصر على حث الأطراف في ليبيا لتأييد وقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة أن يحظى هذا الجهد بدعم من الأمم المتحدة.

وقال في تغريدة نشرتها وزراة الخارجية البريطانية إن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق بحاج للانخراط عاجلا بمحادثات 5+5 والتي هي السبيل الوحيد للوصل لحل شامل للأزمة الليبية.

من جهته أجرى وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مع سامح شكري عقب إعلان القاهرة عن مبادرة لحل الأزمة الليبية. وأثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اتصاله أمس على جهود القاهرة في الملف الليبي بخصوص التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. كما شدد وزير خارجية فرنسا على دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

ونوّه لودريان إلى أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري والتوصل لوقف لإطلاق النار.
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