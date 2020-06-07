إعارة أو بيع نهائي.. مهاجم الزمالك سلاح حلمى طولان لعلاج ثغرة إنبي فى الصيف

وضع حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، عمر السعيد مهاجم الزمالك على رأس اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرى حلمى طولان أن عمر السعيد مهاجم الزمالك قادرا على قيادة هجوم الفريق البترولى بشكل جيد جدا نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.





ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع الزمالك من أجل الظفر بخدمات عمر السعيد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.





وعانى إنبي طوال الموسم الكروي الجارى من مركز المهاجم فى ظل النقص العددى الشديد للفريق فى هذا المركز وعدم قناعاته بإمكانيات كل من أحمد على الوافد للفريق من بيراميدز فى الميركاتو الشتوى الماضي على سبيل الإعارة وعرفة السيد مهاجم الفريق الحالى وكان طولان يلجأ إلى استخدام محمد شريف الجناح فى مركز المهاجم الصريح فى محاولة منه لاستغلال قدراته فى قيادة هجوم الفريق.





واستقر طولان على عدم تجديد التعاقد مع أحمد على مهاجم بيراميدز فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الكروي الجارى، ويري طولان أن اللاعب لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق فى الفترة الماضية.