AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق هائل يلتهم 17 رأس ماشية بجنوب الأقصر

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:02 م
حريق
حريق
Advertisements
شمس يونس
نحج رجال الحماية المدنية الاقصر فى السيطرة على حريق هائل شب فى احد الاحواش بمركز اسنا جنوب المحافظة وذلك قبل امتداد الحريق الى المنازل والاحواش المجاوره له .

وكان قد تلقت غرفة علميات مركز ومدينة اسنا  جنوب المحافظة ، اليوم الاحد ، اخطارا من الاهالى يفيد بنشوب حرق هائل داخل احد الاحواش بقرية الغريرة غرب المركز .


وعلى الفور تم ابلاغ الحماية المدنية وانتقلت 3 سيارات اطفاء وتمت السيطرة على الحريق ، والذى تبين بان الحوش ملك للمواطن عباس محمد قناوى ، واسفر الحريق عن نفوق 17 راس ماشية  و50 عرق خشب ومخلفات ولا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح .

ومن جانب اخر شكل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا لجنة متخصصة لرصد جميع  خسائر الحريق وذلك بالتعاون مع ادارة التضامن الاجتماعى و الادارة البيطرية .

تم تحرير محضرا بذلك بمركز شرطة اسنا وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بـ 30 محلا بورش سيارات.. شاهد

حريق يلتهم معرض الشباب بمركز شباب ميت غمر

الأدخنة غطت السماء.. حريق ضخم يلتهم معرض ملابس بميت غمر.. والمحافظ يكشف التفاصيل.. فيديو وصور

السيطرة على حريق فى 3 ورش أخشاب وحظيرة ماشية بالمنوفية

السيطرة على حريق بـ 3 أحواش للمواشي بأسوان ونفوق 12 رأسا

ترشيحاتنا

وزير التعليم يحذر الطلاب: هذه الممنوعات تجنبوها في امتحانات الثانوية العامة

أحمد كريمة لـ صدى البلد: التعدي على السيدة عائشة تطاول على قدسية القرآن

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

عزله فى المنزل.. حقيقة إصابة نجل أثار الحكيم بـ فيروس كورونا

أخبار الزمالك | بشرى سارة للجماهير.. ورفض منح الأهلي لقب الدوري .. وكاسونجو خارج النادي

جنا عمرو دياب تتألق بالأسود على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض ابنها للتنمر.. 10 صور لزوجة محمد رمضان

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يصحح مفاهيم خاطئة بشأن فيروس كورونا.. مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين سي