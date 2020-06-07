حريق هائل يلتهم 17 رأس ماشية بجنوب الأقصر

نحج رجال الحماية المدنية الاقصر فى السيطرة على حريق هائل شب فى احد الاحواش بمركز اسنا جنوب المحافظة وذلك قبل امتداد الحريق الى المنازل والاحواش المجاوره له .





وكان قد تلقت غرفة علميات مركز ومدينة اسنا جنوب المحافظة ، اليوم الاحد ، اخطارا من الاهالى يفيد بنشوب حرق هائل داخل احد الاحواش بقرية الغريرة غرب المركز .









وعلى الفور تم ابلاغ الحماية المدنية وانتقلت 3 سيارات اطفاء وتمت السيطرة على الحريق ، والذى تبين بان الحوش ملك للمواطن عباس محمد قناوى ، واسفر الحريق عن نفوق 17 راس ماشية و50 عرق خشب ومخلفات ولا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح .





ومن جانب اخر شكل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا لجنة متخصصة لرصد جميع خسائر الحريق وذلك بالتعاون مع ادارة التضامن الاجتماعى و الادارة البيطرية .





تم تحرير محضرا بذلك بمركز شرطة اسنا وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات