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حوادث

ضربة قاضية لمافيا الكمامات المغشوشة.. ضبط 2 مليون كمامة في مصانع بير السلم قبل توزيعها بالأسواق

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:14 م
صورة أرشيفية - كمامات
صورة أرشيفية - كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
تقف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب فى صحة المواطنين؛ من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إنتاج أو بيع منتجات تضر صحة المواطنين.

وحاول بعض ضعاف النفوس في الفترة الماضية، استغلال تداعيات فيروس كورونا، واستغلال الأزمة لصالحهم لتحقيق مكاسب مادية، دون النظر إلى صحة المواطنين والعواقب الوخيمة التى من الممكن أن تحدث بسبب أطماعهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، رفع الحالة الأمنية القصوى وتكثيف الحملات الامنية على الأسواق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتقوم الادارة بشن حملات على مستوى المحافظات لضبط المخالفين ومستغلي ازمة كورونا، ومنتجي المستلزمات الطبية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات. 

وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير مع قيادات الوزارة على مستوى الجمهورية، على ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع.

وطالب وزير الداخلية، بمواجهة هذه الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين في الأيام الماضية، بمضاعفة الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديريات الأمن ومديريات الصحة بالمحافظات، ونجح ضباط الإدارة فى المحافظات من إحباط ترويج كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة للمواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في 24 ساعة فقط من ضبط 2 مليون كمامة مغشوشة قبل طرحها فى الأسواق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع للمستلزمات الطبية غير مرخص بالقليوبية وبداخله 1,5 مليون كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر.

تم ضبط المدير المسئول وضُبط بداخل المصنع 1500000 كمامة وواقى طبى مصنعة من مواد مجهولة المصدر .

وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بجنوب سيناء لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر، ومدون عليه أنها غير معقمة وللإستخدام الصناعى فقط وغير صالحه للإستخدام الآدمى .

وضبط بحوزته "٣٠٠ متر بكر أستيك لصناعة الكمامات – ١٥٠ متر عيدان بلاستيك سهل الثنى لإستخدامها فى صناعة دعامات الكمامات - ٤٥٠٠ قطعة بلانكه "قماش الكمامات" - مسدس شمع - ٤٠ عود شمع أبيض لإستخدامها فى التصنيع – ١٠٠ فارغ علبة تُستخدم فى تعبئة الكمامات" .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بطريق القاهرة - السويس وبحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام ("سائق - مقيم بمحافظة جنوب سيناء" بنقل كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس باستخدام إحدى السيارات، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بطريق القاهرة-السويس دائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (12500 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإدارة مسكنه كمصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق ، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من قيام "أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز" بإتخاذ الشقة سكنه مصنع لإنتاج وتصنيع "الكمامات الطبية" من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة – تحت التجهيز" – مسدس شمع – كمية من رباط الكمامات) و بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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