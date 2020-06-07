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حوادث

مستغلو أزمة كورونا.. ضبط مصنع ينتج الكمامات المغشوشة بجنوب سيناء

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:41 م
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بجنوب سيناء لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر.

وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (أحد الأشخاص من شرم الشيخ) لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر ومدون عليه أنها غير معقمة وللإستخدام الصناعى فقط وغير صالحه للإستخدام الآدمى .

وضبط بحوزته (٣٠٠ متر بكر أستيك لصناعة الكمامات – ١٥٠ متر عيدان بلاستيك سهل الثنى لإستخدامها فى صناعة دعامات الكمامات - ٤٥٠٠ قطعة بلانكه "قماش الكمامات" - مسدس شمع - ٤٠ عود شمع أبيض لإستخدامها فى التصنيع – ١٠٠ فارغ علبة تُستخدم فى تعبئة الكمامات) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
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