مستغلو أزمة كورونا.. ضبط مصنع ينتج الكمامات المغشوشة بجنوب سيناء

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بجنوب سيناء لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر.





وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط (أحد الأشخاص من شرم الشيخ) لإدارته مصنع كمامات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة مُستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر ومدون عليه أنها غير معقمة وللإستخدام الصناعى فقط وغير صالحه للإستخدام الآدمى .





وضبط بحوزته (٣٠٠ متر بكر أستيك لصناعة الكمامات – ١٥٠ متر عيدان بلاستيك سهل الثنى لإستخدامها فى صناعة دعامات الكمامات - ٤٥٠٠ قطعة بلانكه "قماش الكمامات" - مسدس شمع - ٤٠ عود شمع أبيض لإستخدامها فى التصنيع – ١٠٠ فارغ علبة تُستخدم فى تعبئة الكمامات) .



