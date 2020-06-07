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حوادث

حول مسكنه لمصنع .. ضبط شخص يصنع كمامات طبية مغشوشة فى الجيزة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:53 م
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإدارة مسكنه كمصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بإتخاذ الشقة سكنه مصنع لإنتاج وتصنيع (الكمامات الطبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته (كميات كبيرة من الكمامات الطبية "معبأة – تحت التجهيز" – مسدس شمع – كمية من رباط الكمامات) و بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
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