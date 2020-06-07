كنت مضطر أنزل .. كريم قاسم يحكي تجربته مع فيروس كورونا ..فيديو

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».
وأضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".
وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص تصوير لأكثر من أسبوعين».
وأكمل: «يوم 18/ 5 ظهرت علي أعراض كورونا، والناس رد فعلها كان أهدى متقلقش دول شوية برد، أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا».
وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أحس وتأكدت أني كويس".
ووجه قاسم نصيحة للمواطنين قائلا: «ألبسوا الكمامة مهمة جدا، وما نسلمش على بعض ما نشربش مكان بعض كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض».