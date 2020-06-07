ضبط 1.5 مليون كمامة وواق طبي داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية



وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات باستهداف مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية في العبور لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر وتم ضبط المدير المسؤول وضبط بداخل المصنع 1.5 مليون كمامة وواقي طبي مصنعة من مواد مجهولة المصدر.





كما ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين من بينهم سيدتين لترويج المواد المخدرة على عملائهما بمدن شبرا الخيمة وقليوب احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات بدائرتي شبرا الخيمة وقليوب.



وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيين وتبين ان التشكيل الاول فى شبرا الخيمة حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من محمود س م "عاطل وعبد الرحيم م ا "عاطل وضبط بحوزة المتهمين كميه من مخدر الاستروكس تزن 150 جراما ومبلغ 85 جنيها و 2 هاتف محمول.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط كل من امال ح ف ربة منزل ومى م ص ربة منزل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما و650 جنيها و2 هاتف محمول.

