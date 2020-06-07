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محافظات

بعد 20 عاما من التوقف .. الجيزة تعيد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:47 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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محمد الصاحي _ احمد زهران
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن البدء فى إعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بعد توقف دام حوالى 20 عاما، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط إنتاج السماد المتواجدين بالمصنع.

وأشار راشد إلى أنه تم إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بإجمالي طاقة إستيعابية 1500 طن يوميًا مما يساهم فى التخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى من مكوناتها مما ينعكس بعائد مادى على المحافظة، لافتًا أنه تم التعاون مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال تدوير المخلفات حيث تلتزم الشركة بنقل المخلفات اللازمة للتشغيل من محطة مناولة المريوطية إلى مجمع القمامة بشبرامنت ( مصانع تدوير المخلفات ) للقيام بأعمال التدوير للمخلفات والذى سيساهم إيجابيا فى منظومة النظافة وتحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية .

جاءت  تصريحات المحافظ خلال جوله تفقدية لخطوط تشغيل المصنع للتعرف على طريقة فرز القمامة والمخلفات لإعادة تدويرها والإستفادة منها، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات وخطوط التشغيل المستخدمة في تدوير المخلفات.

كما تابع المحافظ خطوط سير سيارات النظافة بالمقلب العمومي بشبرامنت وذلك للتأكد من إنتظام العمل وإلتزام السائقين بخطوط السير المحددة لهم وإلتزامهم بالإجراءات الاحترازية أثناء العمل بالاضافة إلى متابعة حمولات القمامة بالسيارات المترددة على المقلب بإعتبار مقلب شبرامنت هو أكبر مقالب القمامة بالمحافظة والذي يخدم كل القطاعات ومحطات المناولة والذي يستقبل يوميًا أكثر من 7 آلاف طن مخلفات وقمامة من خلال حوالي 350 نقلة بالسيارات، ما يشكل أهمية كبيرة للمحافظة في إطار الخطة التي تنفذها لإحداث طفرة في مستوي النظافة.

أكد محافظ الجيزة أن تشغيل مصانع تدوير المخلفات يأتى تماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال إستغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الإستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة..

وأوضح أن المحافظة قد اتخذت خطوات متقدمة فى ذلك المجال حيث تم أيضا تسليم مصنع تدوير المخلفات بأبورواش لشركة لاتخاذ اللازم نحو تشغيله بطاقة إستيعابية 1000 طن يوميًا ويتم البدء فى التشغيل خلال شهرين.
بعد 20 عاما من التوقف .. الجيزة تعيد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت .. صور
بعد 20 عاما من التوقف .. الجيزة تعيد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت .. صور
بعد 20 عاما من التوقف .. الجيزة تعيد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت .. صور
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