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محافظات

تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:26 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
لاحظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في اثناء عودته من جولة أجراها على مقلب القمامة العمومي بشبرامنت، تردد اعداد من المواطنين، واقبالهم علي قرية بها قاعات افراح، علي طريق المريوطية، ما دفعه لقطع جولته؛ لاستطلاع الامر وما يحدث داخل تلك القرية. 

واكتشف محافظ الجيزة قاعه افراح داخل القرية تقيم حفل زفاف، بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة علي الفور بفض الحفل وتشميع القرية بالكامل كما تمت مصادرة الترابيزات والكراسي وازاله تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الاجراء القانوني حيال مالك القاعه المخالف . 

وشدد محافظ الجيزة علي عدم السماح باي خرق للإجراءات الوقائية التي تم اقرارها ومتابعة حازمة لتنفيذها، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي تجمعات حرصا علي السلامة العامة للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم يوميا شن حملات بالتوازي بكافة الاحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالاجراءات الاحترازية .

رافق المحافظ خلال جولته، ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمود فؤاد رئيس مركز ابو النمرس.
تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية
تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية
تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية
تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية
تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية
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