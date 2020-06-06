تشميع قرية بالكامل.. محافظ الجيزة يفض فرحًا في قاعة بالمريوطية

لاحظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في اثناء عودته من جولة أجراها على مقلب القمامة العمومي بشبرامنت، تردد اعداد من المواطنين ، واقبالهم علي قرية بها قاعات افراح ، علي طريق المريوطية ، ما دفعه لقطع جولته؛ لاستطلاع الامر وما يحدث داخل تلك القرية.





واكتشف محافظ الجيزة قاعه افراح داخل القرية تقيم حفل زفاف، بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.





ووجه محافظ الجيزة علي الفور بفض الحفل وتشميع القرية بالكامل كما تمت مصادرة الترابيزات والكراسي وازاله تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الاجراء القانوني حيال مالك القاعه المخالف .





وشدد محافظ الجيزة علي عدم السماح باي خرق للإجراءات الوقائية التي تم اقرارها ومتابعة حازمة لتنفيذها، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي تجمعات حرصا علي السلامة العامة للمواطنين، لا فتا إلى أنه يتم يوميا شن حملات بالتوازي بكافة الاحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالاجراءات الاحترازية .



