قبل بيعها.. ضبط 12 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بطريق القاهرة - السويس وبحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام (سائق - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) بنقل كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس باستخدام إحدى السيارات.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بطريق القاهرة-السويس دائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (12500 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.