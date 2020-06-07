قبل بيعها.. ضبط 12 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بطريق القاهرة - السويس وبحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر.





و أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام (سائق - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) بنقل كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس باستخدام إحدى السيارات.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بطريق القاهرة-السويس دائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (12500 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



