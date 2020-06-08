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رياضة

عمل معه في 2005.. خالد لطيف يكشف عن مفاجأة قام بها مرتضى منصور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أشاد خالد لطيف عضو مجلس اتحاد الكرة السابق بالعمل مع مرتضى منصور في 2005، مؤكدا أنه استفاد كثيرا على المستوي القانوني.

وقال لطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، أنه فوجئ بهدم النادي وتسبب في حزن للأعضاء ولكنه كان يرغب فى انشاء نادي عالمي.

وأضاف لطيف :"في 2005 فجأة لقينا النادي تم هدمه بالكامل وسألناه ايه ده انت هديت النادي كله والجمعية العموميه قربت ووقتها فوجئنا رده (انا هغير كل حاجه قديمة في الزمالك وهعملها) وعمل مجهود رهيب ، وكان لسه المبنى الاجتماعي قولناله بلاش ده ذكرى ، احنا رافضين هدمه".

واختتم :"معظم اعضاء المجلس سافروا مع بعثات للفرق ولقيته هد المبنى وزعلت منه جدا وقعد اسبوع مكلمتوش بسبب أنه هدم المبنى رغم أنه كان في قرار إزاله ، بعدها في يوم الساعة 4 الفجر لقيته واقف مع الناس وهي بتهد وكل ملابسه عليها اثار من الهد قولتله بتعمل ايه قالي مانت زعلانين قولتله طب روح واخدته وصلته الي منزله".

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