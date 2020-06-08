بعد الاحتراف الخارجي.. أيمن عبد العزيز يكشف كواليس عودته إلى الزمالك

ذكر الكابتن أيمن عبد العزيز أن قرار عودته لنادي الزمالك من تجربة الإحتراف في تركيا كان لمساندة نادي الزمالك لتخطي المرحلة الصعبة التي عانى منها الفريق لمدة ستة أعوام ولإيصال خبرته للاعبين الذين لم يقدرو قيمة تيشرت نادي الزمالك.
وأضاف مدرب الزمالك السابق خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أنه يتشرف بتواجده لفترة ضمن فريق الأحلام الزمالكاوي وإن كان لا يشارك كثيرا نظرا لارتباطاته بالتواجد في منتخبات الشباب.
واستكمل كابتن الزمالك السابق تصريحاته أنه ظلم نفسه وكذلك تعرض للظلم بقرار العودة نظرًا للمشاكل الفنية والإدارية التي تعرض لها نادي الزمالك في هذه الفترة وكانت جميع الفرق الرياضية تعاني من هذا التخبط الإداري وهو ما تسبب في حدوث الأزمات في الفرق بعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.
وأشار أيمن عبد العزيز إلى أنه تلقى عروضًا من النادي الأهلي لضمه بعد قراره العودة من الإحتراف ولكنه رفض نظرا لزمالكاويته مضيفا إلى أنه كان متفقا مع الإدارة على تدعيم الفريق وتجديد الدماء من أجل الفريق ولكنهم لم يستجيبو لأي طلبات فكان قرار الرحيل مجددا لعدم قدرتي على تقديم شئ لنادي الزمالك وسط هؤلاء اللاعبين.