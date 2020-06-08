بعد الاحتراف الخارجي.. أيمن عبد العزيز يكشف كواليس عودته إلى الزمالك





وأشار أيمن عبد العزيز إلى أنه تلقى عروضًا من النادي الأهلي لضمه بعد قراره العودة من الإحتراف ولكنه رفض نظرا لزمالكاويته مضيفا إلى أنه كان متفقا مع الإدارة على تدعيم الفريق وتجديد الدماء من أجل الفريق ولكنهم لم يستجيبو لأي طلبات فكان قرار الرحيل مجددا لعدم قدرتي على تقديم شئ لنادي الزمالك وسط هؤلاء اللاعبين.