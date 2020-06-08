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منوعات

اسم مولود يفرق بين زوجين في السعودية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أن تصبحا أبا أو أما، أمر مثير ومبهج ورائع، ولكنها أيضًا مرهقة ومثيرة للقلق، فقد تنشب خلافات تصل إلى حد الطلاق بسبب  تسمية المولود.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن هناك زوجين انفصلا في السعودية بعد شجار حول تسمية طفلهما الجديد ، مع رغبة كل من الوالدين في تسميته باسم الأجداد، بحسب ما نشرت صحيفة "جولف نيوز".


كان الجدل حول تسمية الطفل مجرد سبب واضح للطلاق، فهو  القشة التي قصمت ظهر البعير، مما يعني أن هناك تراكمًا للمشكلات السابقة الناتجة عن عدم وجود حوار بين الزوجين.

قال خبير استشاري في الزواج إن الخلاف حول تسمية طفل لن يؤدي إلى الطلاق ما لم تكن هناك مشاكل زواج أخرى.

وقال الخبير "أحمد النجار" :"السبب الرئيسي للوصول إلى مثل هذه النتيجة ، وإذا وصلت المسألة إلى نقطة الانفصال ، فيجب على الزوجين مراجعة حياتهم"، مضيفًا:" أنه قد تم تحذير الأزواج من أن نمط حياتهم سيتغير بشكل كبير بمجرد وصول الطفل ، فإن الكثير منهم غير مستعدين لهذا التحول الذي يأتي مع الأبوة'".

وحول سبب صعوبة هذا التحول وما يمكن أن يفعله الأزواج لتهدئة الأمور ، قال النجار إن رعاية طفل جديد يمكن أن يخلق انقسامات حتى في أقوى الزيجات.
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