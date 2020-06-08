بوزن 20 كيلوجرام.. وحمة تقضي على حياة شاب

في جسد مثقل يعيش رجل إندونيسي أعوام طويلة مع أورام مختلفة تجعله يتحرك بصعوبة بالغة وباتت ألالامه جزءًا لا يتجزأ عن يومه، ولكنه غير قادرًا على التخلص منها.





ولد "أندريادي بوترا" مع مجرد عيب صغير على وجهه يعتقد أنه ووالديه أنه علامة وحمة، لكنها نمت مع تقدم العمر لتصبح كتلة كبيرة بوزن 20 كيلوجرام تحتل جسده، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.









أخبر الأطباء "أندريادي بوترا" البالغ من العمر 34 عامًا أنه ولد بمرض الورم العصبي الليفي ، وهو اضطراب وراثي نادر يتسبب في تكوين الأورام على الأنسجة العصبية.





يجد أندريادي صعوبة في المشي ويتألم بشكل يومي، فقد أصبحت الأورام أكبر وأكبر خلال العامين الماضيين، لكن أندريادي وعائلته لا يملكون الأموال اللازمة للحصول على العلاج اللازم. كما تركته الحالة عاجزة عن العمل أو الاستمرار في حياته.





يقول أندريادي إنه يحاول الآن أن يبقى إيجابيًا في كل شيء وينظر إليه على أنه اختبار من الله، ويضيف" أندريادي":"من الصعب علي المشي وأصبح الورم أكبر، فقبل 10 سنوات، رأى طبيب حالتي وقال إن هذا النوع من الجراحة يحتاج إلى الكثير من التبرع بالدم لذلك سيكون أكثر تكلفة".









لكن بسبب الوضع المالي المتدني لوالدي، قررا عدم المضي في الجراحة، وقد بلغ وزن الورم حوالي 20 كيلوجرام على معدتي وصدري، ولكن ليس الجانب كله من جسدي.





يضيف أنه من الصعب المشي من غرفة النوم إلى الحمام، عندما أخلد إلى النوم، يجب أن أمسك الورم وحركه لأشعر بالراحة، ويكمل:"لم أتمكن من العمل لمدة عامين ولا يمكنني ممارسة أي هوايات مع هذه الحالة. لقتل الوقت ، ألعب بهاتفي على الأقل هذا يجعلني سعيدًا".





ويختتم أندريادي: "غالبًا ما أعاني من ضيق في التنفس ، مما يجعل من الصعب القيام بأي نشاط أو الخروج".



