علقة موت.. عارضة أزياء تفقد بصرها على يد خطيبها

تعيش عارضة الأزياء في خوف بعد استطاعة خطيبها السابق الذي اختطفها وكسر عظام وجهها، الهروب من الشرطة.





فقدت "مارثا دولاك" ذات الـ 33 عامًا، البصر بإحدى عينيها بعد أن ضربها خطيبها السابق الذي يدعى "مايكل جودوين" بغضب شديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





كان "جودوين" البالغ من العمر 33 عامًا، قام باحتجاز "دولاك" وأطفالها في شقته في توتنج، جنوب لندن لمدة 21 ساعة، كان خلالها يمارس كل أنواع العنف تجاهها من ضرب وتكسير عظام.





وبعد كل هذه الساعات تمكنت "دولاك" من الهرب، وقامت بإرسال صورة شخصية لإصابات وجهها إلى صديق أبلغ الشرطة التي بدورها اتجهت للقبض على "جوودين" من منزلها واعتقلته.





اطمأن بال "مارثا" بعد سجنه ولكن عاد القلق من جديد بعد هروبه من السجن، مما أجبر "مارثا "على الانتقال إلى منزل آمن بسبب مخاوف من أنه سيطاردها ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.





وتقول "ما زلت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وأنا خائفة حقًا، مؤكدة "كان علي أن أبتعد عن منزل عائلتي وكان يجب أن يتم نقل أمي وأبي أيضًا بسبب ما حدث، فأنا لا أشعر بالأمان"، فيما أوضحت "مارثا" أنه كان يضربها بلا سبب في وجود طفليها الصغيران في الغرفة المجاورة، وقالت العارضة إن "جودوين" يطاردها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هروبه من السجن،"منذ إطلاق سراحه ، تبعني مرة أخرى في ملف شخصي باسمه ، يبدو وكأنه لا يزال يركز علي ولا أشعر بالأمان حتى يتم القبض عليه مرة أخرى.'







