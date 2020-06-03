من مريض في 5 ساعات.. استئصال ورم سرطاني بالاثني عشر بالمستشفى التعليمي بطنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي من جراحي المستشفى التعليمى العالمي بجامعة طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالاثنى عشر لمريض يبلغ من العمر 51 عاما، خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 5 ساعات.



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وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعتبر من أكبر العمليات الجراحية المعقدة في مجال جراحات الجهاز الهضمي، والتي تستغرق من 5 إلى 9 ساعات.





وأوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى، أنه تم اجراء جراحة لاستئصال الورم السرطاني بالجزء الثاني من الاثني عشر ، حيث تم استئصال رأس البنكرياس والاثني عشر وجزء من المعدة وجزء من اللفائفي.





وأضاف "سليم"، قيام الفريق الطبي بعمل سونار جراحي للمريض داخل غرفة العمليات للتأكد من عدم انتشار الورم بالكبد ، كما تم عمل تحليل عينة باثولوجية للعقد الليمفاوية للبطن للتأكد من عدم انتشار ليمفاوي للمرض.



