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منوعات

زفة وزغاريد.. عروسان يحتفلان بزفافهما في مسيرة احتجاجية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تتشابه الاحتجاجات والمظاهرات في كثير من اللقطات أي ما كانت القضية التي يدافعون عنها، هناك بعض الصور المؤثرة من احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية  Black Lives Matter التي خرجت مؤخرًا. 

 وقرر عروسان الزواج وكذلك الانضمام إلى مظاهرة سلمية كبيرة في بلدتهما، كان ذلك عندما صادفوا مجموعة كبيرة من المتظاهرين الذين هتفوا للزوجين، بحسب ما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية.


فقد أقامت الدكتورة "كيري آن بيركنز" و"مايكل جوردان" زفافهما في فندق لوجان في فيلادلفيا وخرجا بالقرب من طريق بنجامين فرانكلين باركواي في سنتر سيتي، والتقوا في طريقهم بالمتظاهرين الذين احتفلوا بهم بالتصفيق الهتافات والصفارات. 

ونشر مقاطع فيديو للزوجين واقفين جنبًا إلى جنب في منتصف المظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأشاد المستخدمون بتلك اللحظة واللافتة الجميلة من العروسين.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الزوجان وهم يسيرون بمسيرة مع المجموعة الاحتجاجية تجاه سيتي هول للمطالبة بالعدالة لـ "جورج فلويد"، وكان الحشود من حولهم يحملون لافتات تقول "الحياة السوداء" و "الحياة السوداء و مشاعر بيضاء".

فيما شارك العديد من رسائل التهنئة عبر الإنترنت قائلين:"تهانينا للزوجين الجميلين! هذه لقطة مؤثرة للحب في وقت نحتاج إليه بيننا".

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