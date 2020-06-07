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منوعات

الأسد الأعور .. لقطات مذهلة لأسد فقد عينه في صراع وحشي .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

ألتقط مصور يدعى شون مالان ، 39 عاما، صورا مذهلا لاسد أعور بعين واحدة يبلغ من وزنه  440 رطلًاو عمره سبع سنوات ، بمحمة طبيعية في بوتسوانا بجنوب أفريقيا 


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيب الأسد بجرع في عينه اليمنى، افضى إلى فقدانها ، في معركة مع عدوه الغير معروف.


وعلى مسافة ١٠ أقدام، أقترب المصور المحلي،  من الأسد الذي يصل طوله بنحو ٤ أقدام، لالتقاط صورة له وهو مشتاقة في الغابة.


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  وقال المصور مالان، انه يعتقد أن إصابة الأسد كانت نتيجة خرق قرن جاموس بري لعينه، أو ربما أصيب في عينه نتيجة صراعه مع اسد أخرى للهيمنة على الغابة".


 وأشار المصور الحالي، إلى أنه التقى بهذا الأسد لأول مرة في ٢٠١٤ حيث كان من ضمن مجموعة  تضم حوالي  ٥ أسود، حيث لم يكن حينها مصاب في عينه بهذه الطريقة المروعة.

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