1 لكل 10 فى أرامكو | من المستحق للأسهم المجانية بـ عملاق النفط السعودي

ارامكو .. عملاق النفط في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بات أحد اهم الشركات في العالم إن لم يكن الأهم علي الإطلاق منذ إعلان المملكة وفقا لرؤية 2030 طرحها في اسواق البورصة السعودية حيث إرتبطت تلك هذا الإسم بالأموال الضخمة سواء لحكومة خادم الحرمين واقتصاد المملكة او للأشخاص اللذين كان لهم عظيم الشريف بشراء اسهم الشركة بعد طرحها في بورصة " تداول".
واليوم تبدأ الشركة السعودية " ارامكو " في تحديد المستحقين للأسهم المجانية للأفراد المُكتتبين في الشركة وايداعها ، بعد إحتفاظهم بالأسهم طيلة المدة التي حددتها الشركة وهي ستة اشهر كاملة حيث سيحصل كل فرد من هؤلاء الاشخاص علي أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 اسهم ليكون الحد الأقصي للإستحقاق 100 سهم لكل سعودي.
ومن المقرر ان يقوم مركز ايداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية الأسهم الأخيرة تُستبعد أولا لمراقبة التعاملات في اسهم ارامكو بهدف تحديد عدد اسهم الطرح المودعة في المحفظة الإستثمارية لكل فرد من المكتتبين المؤهلين التي سيتم إحتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد اسهم الطرح المودعة في المحفظة الإستثمارية.
واليوم تبدأ الشركة السعودية " ارامكو " في تحديد المستحقين للأسهم المجانية للأفراد المُكتتبين في الشركة وايداعها ، بعد إحتفاظهم بالأسهم طيلة المدة التي حددتها الشركة وهي ستة اشهر كاملة حيث سيحصل كل فرد من هؤلاء الاشخاص علي أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 اسهم ليكون الحد الأقصي للإستحقاق 100 سهم لكل سعودي.
ومن المقرر ان يقوم مركز ايداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية الأسهم الأخيرة تُستبعد أولا لمراقبة التعاملات في اسهم ارامكو بهدف تحديد عدد اسهم الطرح المودعة في المحفظة الإستثمارية لكل فرد من المكتتبين المؤهلين التي سيتم إحتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد اسهم الطرح المودعة في المحفظة الإستثمارية.
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وكان طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب جعل السعودية صاحبة أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية وأعلاها ربحية، بل ورفع من اسهم البورصة السعودية بين العشر الكبار عالميا، بجانب الاستفادة من أموال الطرح في تنويع الاقتصاد، وهو ما ثبت صحته مع تهاوي أسعار النفط في ظل أزمة كورونا..