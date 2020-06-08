سامح حسين: اشتغلت نقاش ونجار في البداية عشان أصرف على التمثيل..فيديو

قال الفنان سامح حسين، إنه درس القانون، ويحب الفن والمسرح والإخراج، وعمل في الكثير من المهن بعد تخرجه وقبل أن يصبح ممثلا.





وأضاف الفنان سامح حسين خلال برنامج "راجل و2 ستات" الذي يذاع على فضائية "ON E"، أنه عمل في النقاشة والنجارة، على عكس باقي زملائة الذين عملوا في المحاماة، وكان يدرك أن التمثيل لن يصلح مع مهنة المحاماة.





وأشار حسين إلى أنه كان يدرك تماما، في بداية مشواره الفني، أن التمثيل لن يعطيه المال الذي يمكنه الاعتماد عليه بالكامل، مشيرا إلى أن كل عمله كان حرف يدوية، ليصرف على مهنة التمثيل,





وأوضح حسين أن الإنسان طالما يعمل عمل حلال، ويريد أن يحقق هدفا ما، يوفقه الله، ويحقق مراده، مثلما حدث معه خلال مشواره الفني.



