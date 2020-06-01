سامح حسين: إحنا مهتمين بتربية الأبناء لكن الأمهات لا يفهمن ذلك..فيديو

أكد الفنان سامح حسين ، أن الراجل المصري مهتم بتربية أبنائه ومسؤول ولكن الستات لا يتفهمون ذلك.





وأضاف سامح حسين خلال حواره لـ برنامج "راجل واتنين ستات" الذي يذاع على فضائية "ON E"، أن الأمهات في مصري يتدخلون بشكل كبير في التربية حتى أنهن لا يحببن تدخل الآباء والمشاركة في تربية أبنائهم.





وأشا ر سامح حسين إلى أن الأباء يحبون التدخل بنية الخير قائلا: "أحنا بنعمل بنيتنا وأنتوا مش فاهمين ده"، وذلك في إطار كوميدي، بينه وبين هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن.













وكشفت الإعلامية شيريهان أبو الحسن عن صور من كواليس تصوير أولى حلقات برنامجها الجديد "راجل واتنين ستات" على قناة on e، والتي يشاركها فى تقديمه الفنان أحمد صلاح حسني و الفنانة هيدي كرم، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" من الأحد الي الخميس ...الساعة ٤:٣٠..راجل و ٢ ستات علي شاشة قناة ON".









ومن جانبها نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو من برومو البرنامج، عبر "انستجرام"، معلقة عليه :" الأحد القادم 31|5 إن شاء الله راجل و ٢ ستات أولى حلقات برنامجنا الجديد مع النجم أحمد صلاح حسني .... يا رب التوفيق ... نوعدكم هاتشوفوا حاجه حلوة ومختلفة".



