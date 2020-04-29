سامح حسين لابنته: إنجليزي ده يا مرسي

نشر الفنان سامح حسين فيديو له مع ابنته من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق سامح حسين علي الفيديو قائلا : " انجليزي ده يا مرسي "





وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه، وعلق أحدهم قائلا: " انتوا الاتنين مسخرة بجد ".

وتابعت أخرى قائلة :" اعملوا فيديوهات كتير انتوا حلوين اوي مع بعض ".





يذكر ان اخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميدي وهو يذاكر لها و انتشر الفيديو بطريقة سريعة.





يذكر ايضا أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.