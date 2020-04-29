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فن

سامح حسين لابنته: إنجليزي ده يا مرسي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر الفنان سامح حسين فيديو له مع ابنته من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق سامح حسين علي الفيديو قائلا : " انجليزي ده يا مرسي "

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه، وعلق أحدهم قائلا: " انتوا الاتنين مسخرة بجد ".
وتابعت أخرى قائلة :" اعملوا فيديوهات كتير انتوا حلوين اوي مع بعض ".

يذكر ان اخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميدي وهو يذاكر لها و انتشر الفيديو بطريقة سريعة. 

يذكر ايضا أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
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