ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9-6-2020

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والتغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن، التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020.





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