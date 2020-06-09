نجاج جديد للاتحاد السكندري..مصيلحي ينهى إجراءات استعادة برج العرب

أنهى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إجراءات الحكم القضائي الصادر لصالح النادي باستعادة الأرض التي سبق وتم تخصيصها للنادي عام 2009 والتي تقدر بمساحة 25.4 فدان بالحي السكني الرابع بمدينة برج العرب.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس جهاز مدينة برج العرب لإنهاء الإجراءات .
وأصدر محمد مصيلحي قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام الأرض من جاسر شمس المدير التنفيذي و أشرف حشيش المستشار القانوني و حسن السبخى المدير المالى وأحمد النظامى المحامى.
وأكد مصيلحي أن نادى الاتحاد السكندري وجد كل التعاون من جانب جميع قيادات و مسؤولي مدينة برج العرب برئاسة المهندس عصام بدوي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون الاستلام الفعلى أول مطلع الشهر المقبل
وأشاد بنجاح نادي الاتحاد السكندري في استعادة هذه الأرض، وأشار إلى أن زعيم الثغر سيكون أول نادى سكندري يمتلك ثلاث أفرع مختلفة بالمحافظ (الشاطبي - سموحة - برج العرب).
وأوضح أن مجلس الإدارة سوف يعكف على دراسة الآليات وبعض المقترحات للاستفادة من هذه المساحة الكبيرة والمتميزة لخدمة السادة أعضاء النادي.