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رياضة

نجاج جديد للاتحاد السكندري..مصيلحي ينهى إجراءات استعادة برج العرب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:34 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
أنهى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إجراءات الحكم القضائي الصادر لصالح النادي باستعادة الأرض التي سبق وتم تخصيصها للنادي عام 2009 والتي تقدر بمساحة 25.4 فدان بالحي السكني الرابع بمدينة برج العرب.

جاء ذلك خلال اجتماعه  مع رئيس جهاز مدينة برج العرب لإنهاء الإجراءات .

وأصدر محمد مصيلحي قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام الأرض من  جاسر شمس المدير التنفيذي و أشرف حشيش المستشار القانوني و حسن السبخى المدير المالى وأحمد النظامى المحامى.

وأكد مصيلحي أن نادى الاتحاد السكندري وجد كل التعاون من جانب جميع قيادات و مسؤولي مدينة برج العرب برئاسة المهندس عصام بدوي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون الاستلام الفعلى أول مطلع الشهر المقبل

وأشاد بنجاح نادي الاتحاد السكندري في استعادة هذه الأرض، وأشار إلى أن زعيم الثغر سيكون أول نادى سكندري يمتلك ثلاث أفرع مختلفة بالمحافظ (الشاطبي - سموحة - برج العرب).

وأوضح أن مجلس الإدارة سوف يعكف على دراسة الآليات وبعض المقترحات للاستفادة من هذه المساحة الكبيرة والمتميزة لخدمة السادة أعضاء النادي.
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