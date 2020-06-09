AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نور أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني.. وليلى تقلد المتصلة.. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:36 ص
ليلى احمد زاهر ونور
ليلى احمد زاهر ونور
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها الصغري نور في تحدٍّ جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك.

وقلدت ابنة احمد زاهر الصغري، الإعلامية رضوى الشربيني، بينما قلدت "ليلى"، المتصلة، ليلقى الفيديو إعجاب متابعيها عبر "تيك توك". 

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "الفتوة"، مع الفنانين "ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي". 

إقرأ أيضا :

عبر تيك توك.. أحمد زاهر يقلد مبروك عطية.. ونجلته تقلد متصلة.. فيديو

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

View this post on Instagram

كود خصم نمشي (PEJK) اصغر بنات #احمد_زاهر ادخل عالم التيك توك💕 . @njoom_alarab . . . . . #احلام #اليسا #نانسي_عجرم #شيرين #اصالة #هيفاء_وهبي #روان_بن_حسين #مودل_روز #فوز_الفهد #نهى_نبيل #بلقيس #احلام_الشامسي #دنيا_بطمه #بلقيس # #بيبي_عبدالمحسن #نهى_نبيل #نجوى_كرم #حلا_الترك #دكتوره_خلود #نمشي #كود_نمشي #كوبون_نمشي #كوبون_خصم_نمشي #كود_خصم_نمشي #كود_خصم #كوبون_خصم #كود_خصم_موقع_نمشي #نمشي_كوم #كود_خصم #كوبون . . الحساب برعاية @njoom_alarab @njoom_alarab @njoom_alarab

A post shared by كود نمشيء خصم %25 (PEJK) (@be4andafter__mashaheer) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته على مشاركتها بـ مسلسل الفتوة.. شاهد

محمود حافظ يروج لمسلسله الرمضاني "الفتوة"

هانى سرحان يروج لمسلسله الرمضاني "الفتوة"

أغنية مسلسل الفتوة لأحمد شيبة تحقق مليون مشاهدة

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ ياسر جلال.. شاهد

أحمد صلاح حسني يشارك جمهوره بصورة من الفتوة برفقة النجم أحمد خليل

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يشن غارات على أهداف للوفاق غرب سرت

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. قصة رحيلها المأساوية بسبب التدخين

رسميًا.. ياسر جلال يتعاقد على بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد