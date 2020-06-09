نور أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني.. وليلى تقلد المتصلة.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها الصغري نور في تحدٍّ جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك.

وقلدت ابنة احمد زاهر الصغري، الإعلامية رضوى الشربيني، بينما قلدت "ليلى"، المتصلة، ليلقى الفيديو إعجاب متابعيها عبر "تيك توك".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "الفتوة"، مع الفنانين "ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي".

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ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.