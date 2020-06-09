أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، نجاح السيارات الأوروبية في تحقيق زيادة المبيعات في مصر طوال الفترة السابقة، منذ الغاء الجمارك عليها وتخفيض أسعارها في مصر.
وجرى بيع أكثر من 14 ألف سيارة أوروبية في مصر، حسب البيانات المعلنة في التقرير عن الفترة من يناير حتي أبريل 2020، حيث يعتبر ذلك أكثر بنسبة تقترب من الضعف من الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، خاصة أن العام الماضي يعتبر من أسوأ الاعوام من حيث المبيعات بسبب حملة "خليها نصدي".
و جائت مبيعات شركات السيارات الاوروبية علي النحو التالي :
1- Renault
رينو بمبيعات 3973 سيارة
2-fiat
فيات بمبيعات 3713 سيارة
3-Opel
أوبل 2258 سيارة
4- Peugeot
بيجو 1883 سيارة
5- Citroen
سيتروين 1144 سيارة
6- land rover
لاندروفر 319 سيارة
7-alfa romeo
ألفاروميو 90 سيارة
8- jaguar
جاجوار 54 سيارة.
وكالمعتاد، تفتقد القائمة، شركات السيارات الأوروبية الألمانية التي ترفض البوح بتفاصيل مبيعاتها في تقرير الـ"أميك"، وبالتالي يفتقد التقرير جزءا مهما جدًا من مبيعات السيارات الأوروبية التي تشمل شركات مثل "مرسيدس وبورش وBMW وأودي".