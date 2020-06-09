أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر

وجرى بيع أكثر من 14 ألف سيارة أوروبية في مصر،

في التقرير عن الفترة من يناير حتي أبريل 2020، حيث يعتبر ذلك أكثر بنسبة تقترب من الضعف من الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، خاصة أن العام الماضي يعتبر من أسوأ الاعوام من حيث المبيعات بسبب حملة "خليها نصدي".