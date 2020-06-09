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مرأة

بتوب منقط بالأحمر..عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة عبير صبرى صورا لها من داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وأثارت الفنانة عبير صبرى الجدل من خلال ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية توب مكشوف الاكتاف باللون الابيض المنقط بالاحمر، ونسقت مع هذا التوب برنيطة مرسوم عليها شفايف باللون الأحمر.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبرى على وضع المكياج الخفيف وأحمر الشفاه باللون البينك الفاتح، ونظارة سمش باللون الأسود.

وعلقت عبير صبرى: "اهو لما تزهقي من النوم طول اليوم في البيت اخرجي نامي في العربيه شويه وادخلي البيت تاني".

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