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توك شو

علي طرفاية: البعض يريد لليبيا أن تكون بيت مال للجماعات الإرهابية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي على طرفاية، أن هناك مؤامرة تركية على الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي تحمل فاتورة كبيرة من عام 2011 وحتى الأن. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدو خارجي يتربص بالمنطقة ويريد أن تكون ليبيا بيتا للعناصر الارهابية لتهديد أمن دول المنطقة، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث عن ليبيا وكأنها ولاية تركية.

وتابع أن الشعب الليبي قادر على هزيمة أردوغان بكل قوة، مؤكدا أن البعض يريد لليبيا أن تكون بيت مال للجماعات الارهابية. 

وأكمل أن اردوغان يرتكب جرائم حرب في ليبيا وهناك صمت دولي اتجاه هذه الانتهاكات، موضحا أن الرئيس التركي اردوغان ليس له مستقبل في ليبيا والسراج منتهي فعليا.


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