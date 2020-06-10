هل يجب رؤية منام بعد صلاة الاستخارة؟.. دار الإفتاء تجيب

وتابع: "أنتِ صاحبة القرار تذهبي للعمرة أو تجهزي ابنتك، ولكن من رأيي أن تجهزى ابنتكِ أولى لأن نفقة الأبناء واجب وفرض علينا، أما أداء العمرة فهو سنة فلا تقدمي السنة على الفريضة فمساعدتكِ لابنتك كأنك أديتي مائة عمرة".

سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة:

لفت الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الى أنه ورد في بعض الآثار قراءة سور بعينها في صلاة الاستخارة، وهما سورتا الكافرون والإخلاص. تعيين

















ونوه بأن الفقهاء قالوا إن نتيجة الاستخارة تتضح في حصول التوفيق في الأمر أو عدمه؛ فإن يسر لك الأمر مع السعي إليه فهذه علامة الاستخارة ونتيجتها، مختتمًا: أن هذا يظهر من خلال تكرار الاستخارة مرارًا.

















هل صلاة الاستخا رة في الزواج فقط؟





في سياق متصل، بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ ويصلي استخارة، ويفوض أمره في كل أمور حياته لكي يختار الله له، وأن يسير الإنسان في موضوع أو مسألة ويوكل الله أمره.









وأبان أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن نصلي الاستخارة كما كان يعلمنا النبي ونسير على هذا النهج، وإذا عزم الإنسان أمر في حياته عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة.









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ما الغرض من صلاة الاستخارة؟





ما غرض صلاة الاستخارة .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على يوتيوب.











وواصل عبد السميع، أن الغرض من صلاة الاستخارة هو أن الله -عز وجل- ييسر الخير، فمن كان قادمًا على أى أمر فيستخير الله تعالى بأن يتوضأ ويصلي ركعتين وبعدما يسلم يقول" اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب.









واستكمل: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر) خير لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر) شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به"، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب، فلو كان الله يريد هذا الأمر له يسر له كل شيء وإن لم يرد الله له هذا الأمر فسيحول بينه وبين هذا الأمر وتكون هذه نتيجة الاستخارة.

















الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة:





ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة".









وكشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، مشيرًا إلى أن صلاة الاستخارة شرعها الله للعبد عندما يعاني الحَيرة وعدم معرفة أي الأمور فيها خير.









ونبه «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ أن صلاة الحاجة شرعها الله للعبد عندما يرغب في إتمام أمر ما.







