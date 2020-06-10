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ديني

هل يجب رؤية منام بعد صلاة الاستخارة؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:01 ص
هل يجب رؤية منام
هل يجب رؤية منام بعد صلاة الاستخارة؟
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يارا زكريا
هل يجب رؤية منام بعد صلاة الاستخارة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وأوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الاستخارة يؤديها الإنسان إذا كان مقدما على شيء، ولا يعلم هل هو خير أم شر، أو متردد بين أمرين؛ فيلجأ بقبله إلى الله بأداء الاستخارة. 


وأضاف « شلبي» أنه لا يجب أن يرى الإنسان بعد أدائه لصلاة الاستخارة رؤيا؛ فهذا ليس الغالب، ويظهر هذا مع كثيرين، لافتًا: نتيجة الاستخارة تظهر في الاقبال النفسي على الأمر أو الانقباض والتردد فيه" .


ونصح مدير إدارة الفتاوى الهاتفية: "إذا تيسرت لك الأمور في هذا الأمر أقبل عليه، ولو وجدت عقبات ومشكلات ابتعد عنه، والطريق اللي هتختاره هيبقي اختيار ربنا ليك".
 



خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست مناما

تقدم لابنتي عريس فصليت استخارة ونمت وجاءني فى المنام أننى أؤدي العمرة فهل أذهب للعمرة أم أجهز ابنتي للزواج؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك عبر قناته على يوتيوب.


وقال « الجندي» إن هناك خطأ لدى البعض عندما يصلون صلاة الاستخارة، وهو أنهم يعتقدون أن نتيجة الاستخارة تظهر لهم فى المنام ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالاستخارة نتيجتها أن يكمل الأمر أو ينتهى وليست نتيجة الاستخارة أن أرى شيئا فى منامي.   


وتابع: "أنتِ صاحبة القرار تذهبي للعمرة أو تجهزي ابنتك، ولكن من رأيي أن تجهزى ابنتكِ أولى لأن نفقة الأبناء واجب وفرض علينا، أما أداء العمرة فهو سنة فلا تقدمي السنة على الفريضة فمساعدتكِ لابنتك كأنك أديتي مائة عمرة".  




سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة:

لفت الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الى أنه ورد في  بعض الآثار تعيين قراءة سور بعينها في صلاة الاستخارة، وهما سورتا الكافرون والإخلاص.


وأفاد «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل يشترط قراءة سور بعينها في صلاة الاستخارة؟»، أنه يستحب قراءة  سورتي الإخلاص والكافرون في صلاة الاستخارة ولا يجب؛ فتصح الصلاة بغيرهما. 


ونوه بأن الفقهاء قالوا إن نتيجة الاستخارة تتضح في حصول التوفيق في الأمر أو عدمه؛ فإن يسر لك الأمر مع السعي إليه فهذه علامة الاستخارة ونتيجتها، مختتمًا: أن هذا يظهر من خلال تكرار الاستخارة مرارًا.




هل صلاة الاستخارة في الزواج فقط؟

في سياق متصل، بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ ويصلي استخارة، ويفوض أمره في كل أمور حياته لكي يختار الله له، وأن يسير الإنسان في موضوع أو مسألة ويوكل الله أمره.


وأبان أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن نصلي الاستخارة كما كان يعلمنا النبي ونسير على هذا النهج، وإذا عزم الإنسان أمر في حياته عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة.




ما الغرض من صلاة الاستخارة؟

ما غرض صلاة الاستخارة.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على يوتيوب.


وواصل عبد السميع، أن الغرض من صلاة الاستخارة هو أن الله -عز وجل- ييسر الخير، فمن كان قادمًا على أى أمر فيستخير الله تعالى بأن يتوضأ ويصلي ركعتين وبعدما يسلم يقول" اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب.


واستكمل: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر) خير لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر) شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به"، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب، فلو كان الله يريد هذا الأمر له يسر له كل شيء وإن لم يرد الله له هذا الأمر فسيحول بينه وبين هذا الأمر وتكون هذه نتيجة الاستخارة.




الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة:

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة".


وكشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، مشيرًا إلى أن صلاة الاستخارة شرعها الله للعبد عندما يعاني الحَيرة وعدم معرفة أي الأمور فيها خير.


ونبه «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ أن صلاة الحاجة شرعها الله للعبد عندما يرغب في إتمام أمر ما.




هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟

في ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟".


ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء، إنه يجوز صلاة الاستخارة عن الغير كأن تستخير الأم عن ابنتها، منوهة بأن الاستخارة هي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى، بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة.




حكم صلاة الاستخارة:

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الاستخارة عن الغير؟»، أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الاستخارة سنة، مشيرة إلى أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): «كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ».


وتابعت: جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].


دعاء صلاة الاستخارة يلجأ المسلم لـ صلاة الاستخارة عندما تُعرض له في الحياة أمورًا يحتار فيها، ويريد الأفضل والبصيرة فيها، كالسفر، أو الزواج، أو الإقدام على وظيفة، أو شراء منزل أو سيارة، وغير ذلك من الأمور، فيدعو الله تعالى، ويتضرّع إليه، ويسأله أن يختار له الخير.
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