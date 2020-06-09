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أصل الحكاية

متي تفتح فنادق الرياض أبوابها للنزلاء؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:07 م
فنادق السعودية
فنادق السعودية
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محمود نوفل
منذ أزمة فيروس كورونا المستجد التي هزت اركان الكرة الأرضية سارعت العديد من الدول لإتخاذ إجراءات إحترازية قوية من بينها إغلاق الفنادق وتوقف حركة الطيران وغيرها من الإجراءات المُشددة ، ولكن ومع تخفيف حدة تلك الإجراءات بادرت الدول وفي القلب منها المملكة العربية السعودية لعودة الفنادق واستقبال النزلاء وفق شروط إحترازية وضعتها السلطات الصحية منعا لإنتشار فيروس كوفيد 19 .

وبلغ عدد الفنادق في العاصمة السعودية الرياض 106 فندق وفق الإحصائية الصادرة عن مركز "ماس" للدراسات والأبحاث السياحية والتابعة لوزارة السياحة السعودية ، حيث عرض أسعارها بداية من يوم الخميس الماضي وخاصة فنادق الخمس نجوم .

ويشهد الحادي عشر من يونيو الجاري استقبال النزلاء  في كثير من فنادق الرياض بعد إتمام إجراءات وزارة الصحة السعودية وبعد تطبيق مبادرة "أول" وهي المتخصصة بسلامة الضيوف والنزلاء الصحية، حيثيتم تعيين ضابط للأمن والسلامة؛ للإشراف المستمر على بروتوكولات العمليات وتقنيات التنظيف وتدريبات الموظفين، والتي تأتي بالشراكة مع شركة "فيرتس" العالمية المتخصصة في حلول التعقيم وذلك وفق للتصريحات التي ادلي بها مدير التسويق والمبيعات بأحد فنادق الرياض العالمية محمود شعبان.

ومن المقرر ان تستقبل الفنادق ضيوفها وفق برنامج السلامة الفندقي الذي يتضمن إجراءات تتوافق مع توقعات الضيوف عن النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والمعقم والمناديل الرطبة وقياس الحرارة وإجراءات التباعد الاجتماعي وتسجيل الدخول والخروج من الغرف والعمل عن بعد مثل المطاعم الافتراضية وقوائم مأكولات داخل الغرف.
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