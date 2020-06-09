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برلمان

بعد انخفاض الدولار.. برلماني: السياحة ستعود بداية يوليو وفقا لخطة التعايش مع كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:38 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قبل ظهور وباء كورونا فى العالم كان سعر الدولار 15.30 جنيه، بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الصادرات والواردات السياحة فضلا عن توفير الغاز ولكن ظهور الوباء أثر على جميع هذه الواردات مما أدى إلى زيادة سعر الدولار.

وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة فقد حوالى 7 مليارات دولار تقريبا بعد ظهور فيروس كورونا ولكن الدولة قامت بأخذ قرض من صندوق النقد الدولى بحوالى ملياري دولار ومع تنفيذ القرض الآخر الذي تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا يرتفع مرة أخرى الاحتياطى النقدى.


وتابع النائب "أن القروض ساهمت فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ومع بداية شهر 7 المقبل ستعود السياحة مرة أخرى وفقا لخطة التعايش"، مؤكدًا أن الأزمة أثرت على الاستيراد من الخارج أيضا مما أدى إلى تقليل نسبة الاستيراد الأجهزة والسيارات وغيرها  كل ذلك أدى إلى انخفاض سعر الدولار اليوم 4 قروش.

وكان ذلك بعد أن انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر.

سجل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

كما انخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع متراجع بقيمة 4 قروش.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنك بركة نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

و استقر فى البنك التجارى الدولى عند16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع
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