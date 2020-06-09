بعد انخفاض الدولار.. برلماني: السياحة ستعود بداية يوليو وفقا لخطة التعايش مع كورونا

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قبل ظهور وباء كورونا فى العالم كان سعر الدولار 15.30 جنيه، بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الصادرات والواردات السياحة فضلا عن توفير الغاز ولكن ظهور الوباء أثر على جميع هذه الواردات مما أدى إلى زيادة سعر الدولار.
وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة فقد حوالى 7 مليارات دولار تقريبا بعد ظهور فيروس كورونا ولكن الدولة قامت بأخذ قرض من صندوق النقد الدولى بحوالى ملياري دولار ومع تنفيذ القرض الآخر الذي تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا يرتفع مرة أخرى الاحتياطى النقدى.
اقرأ أيضا|
وتابع النائب "أن القروض ساهمت فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ومع بداية شهر 7 المقبل ستعود السياحة مرة أخرى وفقا لخطة التعايش"، مؤكدًا أن الأزمة أثرت على الاستيراد من الخارج أيضا مما أدى إلى تقليل نسبة الاستيراد الأجهزة والسيارات وغيرها كل ذلك أدى إلى انخفاض سعر الدولار اليوم 4 قروش.