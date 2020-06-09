بعد انخفاض الدولار.. برلماني: السياحة ستعود بداية يوليو وفقا لخطة التعايش مع كورونا

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر. وكان ذلك بعد أن





سجل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.



