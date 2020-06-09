لليوم الخامس على التوالي.. سعر الدولار مستقر في البنوك

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ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول ، الإسكندري" نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، البركة، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.



