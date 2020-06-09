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اقتصاد

لليوم الخامس على التوالي.. سعر الدولار مستقر في البنوك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:02 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارا ليستمر على نفس مستواه منذ الخميس الماضي، ويصل متوسط سعر صرف الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه ببنوك " المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، الأهلي، مصر" نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

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ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول ، الإسكندري" نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، البركة، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.15 جنيه للشراء  و 16.25 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك " بلوم، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني" نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.
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