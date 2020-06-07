AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

في 23 بنكا.. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:40 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
علياء فوزى
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 7 يونيو 2020، بقيمة قرشين فى نحو 21 بنكا عاملين فى مصر، واستقرت فى بنكى البركة والبنك المصرى.
 

وينشر "صدى البلد" سعر الدولار فى نحو 23 بنكا وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر


اقرأ أيضا: الدولار بـ16.23 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7-6-2020


وصل صرف الدولار فى بنك كريدى أجريكول إلى نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار فى بنوك "قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، الأهلى الكويتى بيريوس، المصرف المتحد، العربى الأفريقى، المصرى الخليجى، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس، المصرف المتحد، مصر إيران، اتش اس بى سى HSBC ، الاستثمار العربى AIB، الإسكندرية" إلى نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنوك "الأهلى المصرى، مصر، الكويت الوطنى NBK، المصرى لتنمية الصادرات، الإسكان والتعمير، مصرف أبوظبى الإسلامى، بلوم" نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.13 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.


واستقر الدولار فى بنك بركة عند نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.


وقدم بنك الإسكندرية أفضل سعر لشراء الدولار مسجلا 16.17 جنيه.


وقدم بنك البركة أفضل سعر للبيع 16.13 جنيه.


وسجل الدولار ارتفاعا خلال الأسبوع الماضى بقيمة 31 قرشا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى البنوك الأحد 3 -5- 2020

سعر الدولار فى البنوك السبت 9 مايو 2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

سعر الدولار اليوم بالبنوك الأحد 17-5-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2020

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020

ترشيحاتنا

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

تبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. حسام عاشور على رادار الزمالك فى الصيف

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

بسبب احتجاجات فلويد.. وزير الصحة ببريطانيا يحذر من موجة ثانية لـ كورونا أشد فتكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور