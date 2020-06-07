في 23 بنكا.. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-6-2020

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 7 يونيو 2020، بقيمة قرشين فى نحو 21 بنكا عاملين فى مصر، واستقرت فى بنكى البركة والبنك المصرى.

وينشر "صدى البلد" سعر الدولار فى نحو 23 بنكا وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر













وصل صرف الدولار فى بنك كريدى أجريكول إلى نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار فى بنوك "قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، الأهلى الكويتى بيريوس، المصرف المتحد، العربى الأفريقى، المصرى الخليجى، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس، المصرف المتحد، مصر إيران، اتش اس بى سى HSBC ، الاستثمار العربى AIB، الإسكندرية" إلى نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنوك "الأهلى المصرى، مصر، الكويت الوطنى NBK، المصرى لتنمية الصادرات، الإسكان والتعمير، مصرف أبوظبى الإسلامى، بلوم" نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.13 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.













وقدم بنك الإسكندرية أفضل سعر لشراء الدولار مسجلا 16.17 جنيه.





وقدم بنك البركة أفضل سعر للبيع 16.13 جنيه.



