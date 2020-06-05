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اقتصاد

الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:33 م
دولارات
دولارات
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويرصد "صدى البلد" ارتفاعات أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 16.13جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع بارتفاع 31 قرشا مقارنة 15.92 جنيه فى أولى تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

سجل سعر اليورو 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع مقارنة 17.74 جنيه للبيع فى أولى تعاملات الأسبوع مسجلا ارتفاع 55 قرشا.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.16 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع مقارنة 19.72 جنيه فى أولى تعاملات الأسبوع بارتفاع 69 قرش.

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وسجل الفرنك السويسرى 16.75 جنيه للشراء و 16.94 جنيه للبيع مقابل 16.57 جنيه فى أولى تعاملات الأسبوع بزيادة 37 قرشا.

وسجلت كرونة سويدية 1.72 جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع مقابل1.69جنيه فى اولى تعاملات الأسبوع بارتفاع 6 قروش.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الجمعة

سجل 100 ين يابانى 14.77 جنيه للشراء و 14.91 جنيه للبيع فى أولى تعاملات الأسبوع 14.86جنيه بارتفاع 5 قروش.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع مقابل 2.23 جنيه بزيادة 5 قروش.
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