الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

وسجل الفرنك السويسرى 16.75 جنيه للشراء و 16.94 جنيه للبيع مقابل 16.57 جنيه فى أولى تعاملات الأسبوع بزيادة 37 قرشا.



وسجلت كرونة سويدية 1.72 جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع مقابل1.69جنيه فى اولى تعاملات الأسبوع بارتفاع 6 قروش.



أسعار العملات الآسيوية اليوم الجمعة



سجل 100 ين يابانى 14.77 جنيه للشراء و 14.91 جنيه للبيع فى أولى تعاملات الأسبوع 14.86جنيه بارتفاع 5 قروش.



واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع مقابل 2.23 جنيه بزيادة 5 قروش.

