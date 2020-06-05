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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعه 5 يونيو 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة، وفقا لآخر إحصاء البنك المركزى نظرا لإجازة الأسبوعية للبنوك 
ويستعرض موقع " صدى البلد"  أسعارالعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعه 5 يونيو 2020 وفقا لاحصاءات البنوك وهى كالتالى : 


سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.97 جنيه للبيع، و15.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.74 جنيه للبيع و17.62 جنيه للشراء.


 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 19.80 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء



سعر الريال السعودى


سعر الريال السعودى 4.25 جنيه للبيع و4.22 جنيه للشراء.



سعر الفرنك السويسري 

سعر الفرنك السويسري 51.86 جنيه للبيع 48. 51 جنيه للشراء

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