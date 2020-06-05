AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع اليورو والعملات عالية المخاطر بفضل تحفيز المركزى الأوروبي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ارتفع اليورو  لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، بعد أن وسع البنك المركزي الأوروبي تحفيزه أكثر من المتوقع لدعم الاقتصاد في التعامل مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم تحرك المركزي الأوروبي الدعم للعملات عالية المخاطر، مما رفع الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر والجنيه الاسترليني فوق ذرى بلغها خلال الشهرين الماضيين.


ورفع البنك المركزي برنامجه الطارئ لشراء سندات بواقع 600 مليون يورو وهو ما يفوق التوقعات إلى 1.35 تريليون يورو ومدده حتى منتصف 2021 إلى 1.1367 دولار وهو أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر وفي الأسبوع، صعدت العملة الموحدة 2.4 بالمئة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.


اقرا أيضا : أكثر من نصف تريليون دولار.. ثروات مليارديرات أمريكا تقفز خلال كورونا


ونمت ثقة المستثمرين في العملة أيضا بعد أن ألقت ألمانيا الشهر الماضي بثقلها وراء فكرة صندوق لتعافى الاتحاد الأوروبي، لتتخلى عن تقليد راسخ لديها برفض أي تحركات صوب التكامل المالي في منطقة العملة الموحدة.


ومقابل الين، سجل اليورو 124.43 ين وهو أعلى مستوى في 13 شهرا.


وأمام الفرنك السويسري، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.08645

.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات صوب تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي عند 96.510، وهو قرب أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر.


وارتفع الدولار إلى 109.33 ين ليلامس أعلى مستوياته في شهرين.


وزاد الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر في العادة مؤشرا للمخاطر في أسواق العملة، 0.7 بالمئة إلى 0.6993 دولار أمريكي، وارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى 0.7 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير.


وصعد دولار هونج كونج إلى 7.7500 للدولار الأمريكي، وهو الحد الأعلى لنطاق تداوله بين 7.75 و7.85، للمرة الأولى منذ 21 مايو أيار مما حفز السلطة المالية في هونج كونج على التدخل في السوق.


وتأتي المكاسب على الرغم من تنامي التوتر بشأن مستقبل المدينة بعد أن تحركت الصين الشهر الماضي لفرض تشريع للأمن القومي عليها.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل أكبر ارتفاع للدولار اليوم الجمعة منذ أبريل مع انخفاض اليورو

الين يرتفع بعد قرار المركزى اليابانى.. والاسترلينى يربح بفعل تخفيف قيود

أسعار الدولار تهوي| اعرف التفاصيل

بسبب فيروس كورونا.. تراجع سعر الدولار الأمريكي

ارتفاع عالمي جديد في سعر الدولار .. تفاصيل

بدعم من تراجع الدولار.. صعود لـ اليورو والعملات عالية المخاطر

ترشيحاتنا

لمرضى الضغط المرتفع.. الانتظام على الدواء يقلل خطر الوفاة بـ فيروس كورونا إلى النصف

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

توقعات الطقس غدا.. أمطار خفيفة ورياح في مناطق متفرقة والأجواء معتدلة بالمحافظات

بث مباشر.. أول صلاة جمعة من الجامع الأزهر بعد عودتها

هذا الذكر يعالج 99 داء.. داوم عليه

الصبار والشاي الأخضر الأبرز .. 4 مكونات في منزلك تقضى على تصبغات الجلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين