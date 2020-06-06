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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 6-6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 08:02 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم السبت
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آمنة عبد العظيم
سجلت اسعار صرف الدولار استقرار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020 بعد موجه ارتفاع الاسبوع الماضى .

ووصل صرف الدولار فى بنوك كريدى اجريكول نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس ،الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية، الاهلى الكويتى بيريوس،المصرف المتحد ،الاسكان و التعمير ،العربى الافريقى،المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس، ، المصرى للتنمية الصادرات ،مصر ايران ، اتش اس بى سى HSBC ، الاستثمار العربى، الاسكندرية ) نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع .
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 واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.13 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 16.13جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع .
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 ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك بركة نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ارتفاعا خلال الاسبوع الماضى بقيمة 31 قرشا.

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