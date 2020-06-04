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اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الدولار والذهب..ووقف استيراد السكر..ومؤشرات الأداء الاقتصادي

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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آية الجارحي

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها ارتفاع اسعار الذهب وارتفاع سعر الدولار في البنوك، ووقف وزارة التجارة استيراد السكر لمدة 3 شهور. 

12 قرشا ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلي 16.02جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك المركزي، وذلك عقب ارتفاعه بنحو 9 قروش خلال اليومين الماضيين.

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2020

اسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعا خلال تعاملات الخميس بنحو 4 جنيهات بعد ان ارتفع بنحو 5 جنيهات بداية تعاملات اليوم.

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى نحو 769 جنيها بعد أن  وصل بالامس 765 جنيها للجرام في محالات الصاغة اليوم، و770 جنيها خلال تعاملات أمس.


تراجع الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة يناير - ابريل 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم  الخميس  الموافق  4  / 6 /2020  بيانًا صحفيًا عن الصادرات والواردات غير البترولية خلال الفترة يناير ـ ابريل 2020.

بلغت قيمة اجمالي  الواردات المصرية الغير البترولية  وفقا للبيانات الاحصائية،  18805 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل  23864 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2 %.

حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر ، وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده  كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان .

 كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضًا ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين  والتجارة الداخلية .

تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الربع الثالث للعام المالي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تضمن تحليلًا لتطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/2020، حيث تناول التقرير التحليل الاقتصادي للمؤشرات الأبرز والمتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل نمو الاستثمارات الحكومية.

 

 

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